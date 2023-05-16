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Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у картины «Убийца «Священный паук»

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У фильма «Убийца «Священный паук», который в течение недели шёл в российских кинотеатрах, отозвали прокатное удостоверение.
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у картины «Убийца «Священный паук»
  • Gettyimages.ru
  • © technotr

Об этом порталу «Бюллетень кинопрокатчика» рассказали в компании «Экспонента Фильм», занимающейся дистрибуцией ленты в России. В компании процитировали соответствующее письмо Министерства культуры.

«Решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Убийца «Священный паук» принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации», — говорится в письме ведомства.

Сюжет картины шведского режиссёра иранского происхождения Али Аббаси фокусируется на журналистке, которая расследует дело об убийстве проституток. Она выясняет, что душегубом стал уважаемый гражданин, взявший на себя миссию «чистильщика».

Фильм вышел в российский прокат 11 мая и за первые выходные собрал в кинотеатрах 1,5 млн рублей.

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