Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у картины «Убийца «Священный паук»

У фильма «Убийца «Священный паук», который в течение недели шёл в российских кинотеатрах, отозвали прокатное удостоверение.

Об этом порталу «Бюллетень кинопрокатчика» рассказали в компании «Экспонента Фильм», занимающейся дистрибуцией ленты в России. В компании процитировали соответствующее письмо Министерства культуры.

«Решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Убийца «Священный паук» принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации», — говорится в письме ведомства.

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