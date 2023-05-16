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Актёр Майкл Джей Фокс высказался против перезапуска «Назад в будущее»

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Актёр Майкл Джей Фокс, исполнивший главную роль в фантастической франшизе Роберта Земекиса «Назад в будущее», признался, что не видит смысла в перезапуске ленты.
Актёр Майкл Джей Фокс высказался против перезапуска «Назад в будущее»
  • Gettyimages.ru
  • © Terry Wyatt

Об этом он рассказал изданию Variety. По словам актёра, авторы франшизы вместили всю историю в три части и вряд ли кто-то сможет сделать это лучше.

Вместе с тем артист допускает, что кто-то из кинематографистов задумывался о продолжении франшизы, однако сам он не готов принять участие в проекте из-за болезни Паркинсона, которой страдает много лет.

В настоящее время о перезапуске фильма ничего не известно, однако его переосмысливают как мюзикл и поставят на Бродвее.

Ранее сообщалось, что Николаса Холта рассмотрят на роль Супермена.

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