В Херсонесе Таврическом покажут театрализованное представление в «Ночь музеев»
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Об этом сообщает «Крым 24».
Уточняется, что в 2023 году акция приурочена к Году педагога и наставника. Её героями станут философы, поэты, мыслители.
Тематические мероприятия готовит и Центр познавательного туризма «Коломенский Посад», передаёт «Радио 1». Там в рамках акции запланированы экскурсии с дегустациями в музее пастилы и музее «Калачная».
Ранее сообщалось, что в Москве проведут более 220 выставок и экскурсий в рамках «Ночи в музее».