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В Херсонесе Таврическом покажут театрализованное представление в «Ночь музеев»

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Херсонес Таврический примет участие в акции «Ночь музеев». Он покажет театрализованное представление, спектакль пройдёт на трёх площадках.
В Херсонесе Таврическом покажут театрализованное представление в «Ночь музеев»
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что в 2023 году акция приурочена к Году педагога и наставника. Её героями станут философы, поэты, мыслители.

Тематические мероприятия готовит и Центр познавательного туризма «Коломенский Посад», передаёт «Радио 1». Там в рамках акции запланированы экскурсии с дегустациями в музее пастилы и музее «Калачная».

Ранее сообщалось, что в Москве проведут более 220 выставок и экскурсий в рамках «Ночи в музее».

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