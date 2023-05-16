В Херсонесе Таврическом покажут театрализованное представление в «Ночь музеев»

Херсонес Таврический примет участие в акции «Ночь музеев». Он покажет театрализованное представление, спектакль пройдёт на трёх площадках.

Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что в 2023 году акция приурочена к Году педагога и наставника. Её героями станут философы, поэты, мыслители.

Тематические мероприятия готовит и Центр познавательного туризма «Коломенский Посад», передаёт «Радио 1». Там в рамках акции запланированы экскурсии с дегустациями в музее пастилы и музее «Калачная».

Ранее сообщалось, что в Москве проведут более 220 выставок и экскурсий в рамках «Ночи в музее».