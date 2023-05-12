В Москве проведут более 220 выставок и экскурсий в рамках «Ночи в музее»

Акция «Ночь в музее» пройдёт в Москве в субботу, 20 мая. Среди участников — выставочные пространства, галереи, библиотеки, парки, театры, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает НТВ.

«В этом году «Ночь в музее» пройдёт уже в 17-й раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях — всего более 220 предложений. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно», — сказала Сергунина.

Начало большинства мероприятий — в 19:00. Некоторые площадки будут работать по своему расписанию.

В частности, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится интерактивное занятие «Исследуем Государев двор в Коломенском», а в Доме-музее Марины Цветаевой представят спектакль «Чувствую всё, что обо мне думают».

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.