Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В рамках «Библионочи» в Москве 27 мая пройдёт более 700 мероприятий

Короткая ссылка
В рамках общегородской акции «Библионочь» с 27 на 28 мая состоится более 700 мероприятий, заявила заммэра Наталья Сергунина. Темой акции станет Год педагога и наставника в России.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Старт «Библионочи» будет дан на Южном речном вокзале. Здесь в 18:00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена. Он оснащён оборудованием для выдачи единого читательского билета библиотек Москвы и укомплектован книжным фондом», — отметила Сергунина.

По её словам, в акции примут участие более 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки.

Программа включает встречи с писателями, творческие мастер-классы, театральные читки, спектакли и литературные лекции, квесты, презентации книг.

Также стало известно, что ресурсный центр по русскому языку Академии социального образования открыл приём заявок на региональный флешмоб «Подмосковье читает Пушкина», передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Принять участие могут школьники 5 — 11 классов. Им нужно снять видео с прочтением фрагмента произведения Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут более 220 выставок и экскурсий в рамках «Ночи в музее».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить