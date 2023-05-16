В рамках «Библионочи» в Москве 27 мая пройдёт более 700 мероприятий

В рамках общегородской акции «Библионочь» с 27 на 28 мая состоится более 700 мероприятий, заявила заммэра Наталья Сергунина. Темой акции станет Год педагога и наставника в России.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Старт «Библионочи» будет дан на Южном речном вокзале. Здесь в 18:00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена. Он оснащён оборудованием для выдачи единого читательского билета библиотек Москвы и укомплектован книжным фондом», — отметила Сергунина.

По её словам, в акции примут участие более 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки.

Программа включает встречи с писателями, творческие мастер-классы, театральные читки, спектакли и литературные лекции, квесты, презентации книг.

Также стало известно, что ресурсный центр по русскому языку Академии социального образования открыл приём заявок на региональный флешмоб «Подмосковье читает Пушкина», передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Принять участие могут школьники 5 — 11 классов. Им нужно снять видео с прочтением фрагмента произведения Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут более 220 выставок и экскурсий в рамках «Ночи в музее».