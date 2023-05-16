В финальном трейлере «Форсажа 10» показали покойного Пола Уокера

В сети вышел финальный трейлер завершающего франшизу криминального боевика «Форсаж 10» с Винем Дизелем и Джейсоном Момоа.

Ролик опубликован на YouTube-канале The Fast Saga.

В фильме, судя по трейлеру, будут гонки и погони с преследованиями. Доминик Торетто (Дизель) столкнётся с главным злодеем ленты — Данте — в исполнении Момоа, который ради мести готов уничтожить семью персонажа.

Кроме того, в ролике показали фрагменты из предыдущих частей, в которых видно Пола Уокера, скончавшегося в автокатастрофе осенью 2013 года. Вместе с тем в картине появится дочь актёра — Мидоу Рэйн Уокер.

Другие роли исполнят Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Джон Сина, Джейсон Стейтем, Лудакрис, Хелен Миррен, Карди Би, Бри Ларсон, Майкл Рукер, Натали Эммануэль, Даниэла Мелшиор и Скотт Иствуд.

Ранее стало известно, что Джон Траволта и Аль Пачино снимутся в фильме об убийстве Кеннеди.