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Джон Траволта и Аль Пачино снимутся в фильме об убийстве Кеннеди

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Актёры Джон Траволта, Аль Пачино, а также Кортни Лав исполнят роли в триллере об убийстве 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди.
Джон Траволта и Аль Пачино снимутся в фильме об убийстве Кеннеди
  • Gettyimages.ru

По данным Deadline, режиссёром и соавтором картины выступит Дэвид Мэмет.

Основой для сюжета послужили события 1963 года, произошедшие в течение 48 часов до убийства Джона Кеннеди. История будет раскрыта со стороны босса мафии Сэма Джанканы, который помог Кеннеди занять пост президента, а после стал одним из участников его убийства.

В съёмках фильма также примут участие такие артисты, как Шайа Лабаф, Ребекка Пиджон и Вигго Мортенсен.

Ранее актёр Дольф Лундгрен рассказал о конфликте с Сильвестром Сталлоне на съёмках «Неудержимых».

 

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