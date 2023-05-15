Джон Траволта и Аль Пачино снимутся в фильме об убийстве Кеннеди

Актёры Джон Траволта, Аль Пачино, а также Кортни Лав исполнят роли в триллере об убийстве 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди.

По данным Deadline, режиссёром и соавтором картины выступит Дэвид Мэмет.

Основой для сюжета послужили события 1963 года, произошедшие в течение 48 часов до убийства Джона Кеннеди. История будет раскрыта со стороны босса мафии Сэма Джанканы, который помог Кеннеди занять пост президента, а после стал одним из участников его убийства.

В съёмках фильма также примут участие такие артисты, как Шайа Лабаф, Ребекка Пиджон и Вигго Мортенсен.

Ранее актёр Дольф Лундгрен рассказал о конфликте с Сильвестром Сталлоне на съёмках «Неудержимых».