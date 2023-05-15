Актёр Дольф Лундгрен рассказал о конфликте с Сильвестром Сталлоне на съёмках «Неудержимых»

Дольф Лундгрен заявил, что едва не ударил Сильвестра Сталлоне на съёмках картины «Неудержимые». Он отметил, что, будучи постановщиком ленты, Сталлоне вёл себя с ним очень сурово.

По словам артиста, Сталлоне кричал на него при всей съёмочной команде и журналистах, которые тоже находились на площадке. Кроме того, постановщик заставил его отснять 20 дублей одной сцены.

Как отметил Лундгрен, во время перерыва он позвонил жене и рассказал о готовности ударить Сталлоне, если тот продолжит придираться к нему, и покинуть проект. Однако этого не пришлось делать, так как режиссёр попросил прощения за свои действия.

Актёр признался, что страсти между ним и Сталлоне на площадке накалялись и раньше. При этом оба уважают друг друга и по сей день являются хорошими друзьями.

Ранее Гоша Куценко рассказал, что не стал сниматься с Брэдом Питтом из-за языкового барьера.