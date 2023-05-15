Гоша Куценко рассказал, что не стал сниматься с Брэдом Питтом из-за языкового барьера
- РИА Новости
Причиной отказа послужил английский язык, из-за которого актёр не смог выучить свои реплики.
«Я читаю и вижу, что через слово я как-то прочитать могу, но всё вместе — не понимаю. Это такой пренебрежительный, быстрый американский язык, как официанты разговаривают. И я осознаю, что не выучу это никогда», — рассказал артист в беседе с Ляйсан Утяшевой в эфире шоу «Дерзкая готовка».
По словам Куценко, Питт связался с ним лично и похвалил его за профессионализм, после чего предложил провести читку сценария по видео. Однако Куценко перестал выходить на связь с авторами картины.
«Нас по видео соединили, он мне говорит: «Гоша, ты шикарно играешь. Прочитай этот текст». Я увидел его и думаю — это ужас, позор!» — отметил он.
В итоге роль досталась другому российскому актёру — Константину Хабенскому.
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