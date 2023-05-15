Гоша Куценко рассказал, что не стал сниматься с Брэдом Питтом из-за языкового барьера

Гоша Куценко рассказал, что у него была возможность сняться в голливудском фантастическом боевике «Война миров Z» вместе с Брэдом Питтом, но ему пришлось отказаться.

Причиной отказа послужил английский язык, из-за которого актёр не смог выучить свои реплики.

«Я читаю и вижу, что через слово я как-то прочитать могу, но всё вместе — не понимаю. Это такой пренебрежительный, быстрый американский язык, как официанты разговаривают. И я осознаю, что не выучу это никогда», — рассказал артист в беседе с Ляйсан Утяшевой в эфире шоу «Дерзкая готовка».

По словам Куценко, Питт связался с ним лично и похвалил его за профессионализм, после чего предложил провести читку сценария по видео. Однако Куценко перестал выходить на связь с авторами картины.

«Нас по видео соединили, он мне говорит: «Гоша, ты шикарно играешь. Прочитай этот текст». Я увидел его и думаю — это ужас, позор!» — отметил он.

В итоге роль досталась другому российскому актёру — Константину Хабенскому.

Ранее стало известно, что режиссёр Глеб Панфилов по-прежнему находится в больнице, у него развилась пневмония.