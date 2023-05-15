В Москве откроют 27 новых площадок для выгула собак
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
На площадках установят экологичные тренажёры для питомцев, в том числе тоннель, слалом и другие.
За последние два года в столице разместили 33 площадки для собак.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что в случае постоянного лая у собаки нужно внимательно проанализировать ситуации, в которых питомец ведёт себя подобным образом.