Летом в рамках проекта «Питомцы в Москве» откроют 27 новых площадок для выгула собак.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

На площадках установят экологичные тренажёры для питомцев, в том числе тоннель, слалом и другие.

За последние два года в столице разместили 33 площадки для собак.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что в случае постоянного лая у собаки нужно внимательно проанализировать ситуации, в которых питомец ведёт себя подобным образом.