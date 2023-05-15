В Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком

В Кировской области приступили к работе по борьбе с борщевиком Сосновского. Мероприятия проводятся в рамках реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса региона.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В программе принимают участие городские и муниципальные округа, сельские поселения, муниципальные районы. В 2023 году планируется обработать около тысячи гектаров.

Также стало известно, что в Московской области начнут использовать новую технологию использования борщевика — из него станут изготавливать стройматериалы, передаёт телеканал «360».

«Таким образом, применение борщевика Сосновского в строительной индустрии позволит сделать более доступными материалы для малоэтажного строительства», — заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют охватить защитными лесными насаждениями площадь более 1700 га.