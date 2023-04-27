В Татарстане планируют охватить защитными лесными насаждениями площадь более 1700 га

В Татарстане в рамках национального проекта «Экология» созданы защитные лесные насаждения на площади 443 га.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Министерство лесного хозяйства республики.

В этом году планируется создать защитные лесные насаждения на площади 1708 га, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения — на площади 1208 га.

Цель работ — повышение плодородия земель и защита их от ветровой и водной эрозии.

Наряду с этим стало известно, что сотрудники муниципального земельного контроля Московской области осмотрят более 6,6 тыс. участков, на которых в прошлом году заметили борщевик Сосновского. Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минимущества региона.

Ранее сообщалось, что в мае жители Подмосковья смогут сообщить на портале «Добродел» об участках, где произрастает ядовитый сорняк.