Жители Подмосковья в мае смогут оставлять на «Доброделе» сведения о борщевике

В мае жители Московской области смогут сообщить на портале «Добродел», на каких участках в регионе произрастает борщевик Сосновского.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

Курирующий ведомство зампред областного правительства Георгий Филимонов рассказал, что в 2022 году от жителей поступило более 6,5 тыс. таких обращений.

«В этом году в первую очередь будут обработаны площади, где по опыту прошлого года было больше всего обращений: в городских округах Истра, Руза, Солнечногорск и Дмитровском городском округе, а также на территориях, расположенных вблизи населённых пунктов», — уточнил Филимонов.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл 22—24 марта в Санкт-Петербурге.