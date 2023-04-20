Жители Подмосковья в мае смогут оставлять на «Доброделе» сведения о борщевике

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В мае жители Московской области смогут сообщить на портале «Добродел», на каких участках в регионе произрастает борщевик Сосновского.
Жители Подмосковья в мае смогут оставлять на «Доброделе» сведения о борщевике
  • globallookpress.com
  • © Patrick Pleul/dpa

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

Курирующий ведомство зампред областного правительства Георгий Филимонов рассказал, что в 2022 году от жителей поступило более 6,5 тыс. таких обращений.

«В этом году в первую очередь будут обработаны площади, где по опыту прошлого года было больше всего обращений: в городских округах Истра, Руза, Солнечногорск и Дмитровском городском округе, а также на территориях, расположенных вблизи населённых пунктов», — уточнил Филимонов.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл 22—24 марта в Санкт-Петербурге.

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