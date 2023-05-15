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В Кисловодске появится галерея под открытым небом

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Картинная галерея под открытым небом появится в Кисловодске.
В Кисловодске появится галерея под открытым небом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

«Кисловодск богат не только чистейшим горным воздухом, но и большим количеством местных музеев. И с целью популяризации культуры и её доступности мы решили запланировать возведение открытой картинной галереи на новом благоустроенном пространстве», — заявил глава города Евгений Моисеев.

Галерея будет размещена у входа в национальный парк «Кисловодский».

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