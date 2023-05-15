В Кисловодске появится галерея под открытым небом

Картинная галерея под открытым небом появится в Кисловодске.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

«Кисловодск богат не только чистейшим горным воздухом, но и большим количеством местных музеев. И с целью популяризации культуры и её доступности мы решили запланировать возведение открытой картинной галереи на новом благоустроенном пространстве», — заявил глава города Евгений Моисеев.

Галерея будет размещена у входа в национальный парк «Кисловодский».

Тем временем летний сезон в парках Казани начнётся 19 мая, рассказала на деловом понедельнике директор Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова, сообщает ГТРК «Татарстан».

Сезон откроют в Горкинско-Ометьевском лесу. Там запланирован концерт, также будет доступен фуд-корт и зоны активностей.

Ранее сообщалось, что в Лобне благоустроят основные парки в 2023 году.