В Кисловодске появится галерея под открытым небом
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.
«Кисловодск богат не только чистейшим горным воздухом, но и большим количеством местных музеев. И с целью популяризации культуры и её доступности мы решили запланировать возведение открытой картинной галереи на новом благоустроенном пространстве», — заявил глава города Евгений Моисеев.
Галерея будет размещена у входа в национальный парк «Кисловодский».
Тем временем летний сезон в парках Казани начнётся 19 мая, рассказала на деловом понедельнике директор Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова, сообщает ГТРК «Татарстан».
Сезон откроют в Горкинско-Ометьевском лесу. Там запланирован концерт, также будет доступен фуд-корт и зоны активностей.
Ранее сообщалось, что в Лобне благоустроят основные парки в 2023 году.