В Лобне благоустроят основные парки в 2023 году

Лесопарк и парк «Киово» в Лобне будут благоустроены в 2023 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

В лесопарке обустроили пешие тропинки, детские и спортивные площадки, маршрут для велосипедных и лыжных прогулок.

«В Лобне делаем прорыв в благоустройстве. Уже можно видеть изменения: сделали «Реку времени», начнём реконструкцию Центрального парка — это будет современное исполнение. Преобразим и парк «Киово», — сказал Воробьёв.

В Центральном парке появится танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, скейт-парк, детская и спортивная зоны.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.