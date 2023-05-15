На Кубани девять памятников архитектуры получили статус объектов культурного наследия

В Краснодарском крае статус объектов культурного наследия федерального значения получили девять памятников архитектуры.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В единый реестр внесены курганы в Успенском районе и Армавире на основании заключений Минкультуры России.

«Всего в крае под государственной охраной находится более 15 тыс. объектов археологического наследия. Это городища, курганы, грунтовые могильники, стоянки, дольмены, древние некрополи, крепости, храмы. В регионе постоянно работают экспедиции, которые проводят разведки и находят ранее неизвестные памятники археологии», — заявил вице-губернатор Роман Лузинов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.