Сценарист Илья Васильев рассказал о документальном фильме «Непокорённые»

В преддверии всероссийской премьеры документального фильма «Непокорённые», посвящённого судьбам участников сопротивления в нацистских концлагерях, автор Илья Васильев рассказал RT о целях и задачах, стоящих перед создателями проекта.

По словам Васильева, основной задачей проекта «Непокорённые» является сохранение памяти о героях советского сопротивления, имена которых ещё не стали общеизвестными, в отличие от Михаила Девятаева или Александра Печерского.

«Узники 20-го блока Маутхаузена, которым удалось поднять восстание и осуществить массовый побег, «Братский союз военнопленных» — крупнейшая подпольная организация во время войны… Это те люди, имена которых, мы надеемся, останутся и после нашей жизни. Этому посвящена наша деятельность и проект «Непокорённые», одноимённый с фильмом, этому посвящена монография, которую мы вместе с коллегами выпустили в прошлом году в издательстве «РОССПЭН». Монография называется «Сопротивление советских военнопленных в нацистских концентрационных лагерях и центрах уничтожения: история и память», — рассказал Васильев RT.

Сценарист отметил, что именно «советские люди представляли во время войны и, в частности, в концлагерях, спаянную боевую группу, у которой была цель бороться вместе с Красной армией и побеждать», потому важно, чтобы о них знали, писали в учебниках, называли улицы их именами, а в отечественных музеях появлялись экспозиции, посвящённые как конкретному человеку или подвигу, так и в целом феномену сопротивления в концлагерях.

Илья Васильев также подчеркнул, что он надеется на то, что вслед за такими художественными лентами, как «Собибор» и «Девятаев», отечественные кинематографисты снимут картины, посвящённые восстанию в 20-м блоке Маутхаузена, «Братскому союзу военнопленных» и другим героям сопротивления.

Премьера документального фильма «Непокорённые» состоится 16 мая в киноцентре «Ленфильм».

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