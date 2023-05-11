В российский прокат выйдет фильм о китах в озвучке Сергея Бурунова
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В российских кинотеатрах картину «Киты: Стражи планеты» можно будет посмотреть как в озвучке Бурунова, так и на языке оригинала с русскими субтитрами.
В центре сюжета документальной ленты, съёмки которой проходили в Гренландии, Аргентине, Полинезии, Мексике, Нормандии, Австралии, Тонге, Антарктике, ЮАР, Норвегии и на Гавайях, оказывается кит, выбросившийся на берег.
Спасением млекопитающего занимается целая группа людей, и эта линия становится лишь частью истории, рассказанной от лица китов.
Герои ленты делятся со зрителями деталями своего быта и повадок, рассказывают об общении с сородичами и о бедах, которые принесли им люди.
Ранее сообщалось, что бывший продюсер группы Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса.