В Челябинской области предупредили о ночных заморозках
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В регионе с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков. В ночь на 16 мая температура будет колебаться в пределах +2...+7 °С, в горах и низинах может опуститься до -3 °С», — рассказали синоптики.
Днём прогнозируется +19...+24 °С.
В ночь на 17 мая температура воздуха составит +4...+9 °С, днём потеплеет до +17...+22 °С.
«Ночью 18 мая снова начнутся дожди, температура сохранится на том уровне», — добавили в Гидрометцентре.
Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.