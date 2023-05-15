В Челябинской области предупредили о ночных заморозках

В Челябинской области ожидаются ночные заморозки, заявили в региональном Гидрометцентре.

Об этом сообщает URA.RU.

«В регионе с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков. В ночь на 16 мая температура будет колебаться в пределах +2...+7 °С, в горах и низинах может опуститься до -3 °С», — рассказали синоптики.

Днём прогнозируется +19...+24 °С.

В ночь на 17 мая температура воздуха составит +4...+9 °С, днём потеплеет до +17...+22 °С.

«Ночью 18 мая снова начнутся дожди, температура сохранится на том уровне», — добавили в Гидрометцентре.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.