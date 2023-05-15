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Гала-концерт «Студвесны на Кубани» пройдёт в Краснодаре

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Гала-концерт «Студвесны на Кубани» состоится в Центральном концертном зале Краснодара. Его участниками станут 300 студентов.
Гала-концерт «Студвесны на Кубани» пройдёт в Краснодаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Российская студенческая весна» — одна из лучших в России программ поддержки и развития студенческого творчества. Благодаря таким возможностям самореализации, уже больше 30 лет студенты разных поколений нашли себя в тех или иных направлениях творчества, внесли свой вклад в культурное достояние страны», — заявил замминистра образования, науки и молодёжной политики региона Сергей Урайкин.

В программу «Российская студенческая весна» входят свыше 80 региональных, десять всероссийских и четыре международных мероприятия.

Ранее ректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева Таусолтан Узденов в беседе с ФАН рассказал, что учреждение является организатором проектов в сфере образования и просвещения, таких как форум «Махар» и Международный тотальный диктант на языках народов республики.

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