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Диетолог Соломатина: не стоит злоупотреблять консервированной рыбой

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что при правильном приготовлении консервированная рыба не сильно уступает свежей.
Диетолог Соломатина: не стоит злоупотреблять консервированной рыбой
  • Gettyimages.ru

«В рыбных консервах есть жиры, но они полезные, которые нам необходимы, например, омега-3. Если рыба залита маслом, то естественно, если съедать данный продукт, то количество калорий повышается», — сказала она в беседе с Nation News.

По её словам, лучше брать рыбу в собственном соку.

Соломатина также отметила, что в консервированном продукте много соли, поэтому злоупотреблять им не стоит. Лучше добавлять такую рыбу в салаты.

«Нужно смотреть, где расфасована и сделана рыба. Если они сделаны в месте вылова, то это качественный продукт. Питательные вещества в данной рыбе намного выше», — сказала эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва в беседе с «Известиями» предупредила об опасности употребления сырых яиц.

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