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Нутрициолог Деккер посоветовала отказаться от кофеина перед сном

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Ольга Деккер, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения, дала советы по питанию для улучшения сна. В частности, она рекомендовала добавить в рацион продукты, которые содержат триптофан, магний и мелатонин.
Нутрициолог Деккер посоветовала отказаться от кофеина перед сном
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«Они есть в тёмном шоколаде, бананах, миндале, макадамии, киви, гранате, клюкве, винограде, молоке, кефире, йогурте и курином мясе», — заявила Деккер в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, перед сном желательно отказаться от алкоголя, кофеина, жирных и тяжёлых блюд.

«Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна», — добавила Деккер.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

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