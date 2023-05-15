Нутрициолог Деккер посоветовала отказаться от кофеина перед сном
- Gettyimages.ru
«Они есть в тёмном шоколаде, бананах, миндале, макадамии, киви, гранате, клюкве, винограде, молоке, кефире, йогурте и курином мясе», — заявила Деккер в беседе с «Газетой.Ru».
Как считает эксперт, перед сном желательно отказаться от алкоголя, кофеина, жирных и тяжёлых блюд.
«Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна», — добавила Деккер.
Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.