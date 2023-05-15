Актриса Поргина назвала Владимира Кузнецова потрясающим актёром

Заслуженная артистка России Людмила Поргина в беседе с RT поделилась воспоминаниями о советском актёре из «Битвы за Москву» и «Юноны и Авось» Владимире Кузнецове.

«Всё очень грустно. Потрясающий актёр, прекрасные голосовые данные, он прекрасно пел, много играл ролей в театре. Я с ним дружила, знаю его жену Наташу, его детишек. Все его очень любили, он был очень хороший актёр», — сказала Поргина.

Она также поделилась воспоминаниями об игре Владимира Кузнецова.

«Когда он пел романс офицеров из «Юноны и Авось», он был первым номером. У него была такая строгость настоящего русского офицера. А потом прекрасный тембр голоса, понимание, что он играет. Он это делал всегда с прямой спиной, очень выразительно», — добавила актриса.

Актёр из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни.