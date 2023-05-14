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Директор театра «Ленком» Варшавер: состояние режиссёра Глеба Панфилова улучшилось

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Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что состояние госпитализированного с инсультом режиссёра Глеба Панфилова улучшилось.
Директор театра «Ленком» Варшавер: состояние режиссёра Глеба Панфилова улучшилось
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально», — сказал собеседник агентства.

11 мая стало известно, что режиссёр Глеб Панфилов доставлен в больницу с инсультом.

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