Директор театра «Ленком» Варшавер: состояние режиссёра Глеба Панфилова улучшилось
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что состояние госпитализированного с инсультом режиссёра Глеба Панфилова улучшилось.
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально», — сказал собеседник агентства.
11 мая стало известно, что режиссёр Глеб Панфилов доставлен в больницу с инсультом.
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