Директор театра «Ленком» Варшавер: состояние режиссёра Глеба Панфилова улучшилось

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что состояние госпитализированного с инсультом режиссёра Глеба Панфилова улучшилось.

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально», — сказал собеседник агентства.

11 мая стало известно, что режиссёр Глеб Панфилов доставлен в больницу с инсультом.