Диетолог Лазуренко рассказала о полезных свойствах черешни

Врач эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко заявила, что черешня богата полезными веществами.

«В ней содержатся витамины группы B, C, жизненно необходимые микроэлементы. Поэтому черешня полезна и не может нанести вред организму», — отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, сезон только начинается, и черешню стоит вводить в рацион постепенно.

«Для начала стоит ограничиться 150—200 г. Также черешню обязательно нужно тщательно мыть. После первых «проб» проанализируйте, как ведёт себя организм. Если всё хорошо, то можно оставлять её в рационе», — сказала Лазуренко.

Как добавила эксперт, важно помнить, что черешня — это углеводы.

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