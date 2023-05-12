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Диетолог Лазуренко рассказала о полезных свойствах черешни

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Врач эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко заявила, что черешня богата полезными веществами.
Диетолог Лазуренко рассказала о полезных свойствах черешни
  • Gettyimages.ru

«В ней содержатся витамины группы B, C, жизненно необходимые микроэлементы. Поэтому черешня полезна и не может нанести вред организму», — отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, сезон только начинается, и черешню стоит вводить в рацион постепенно.

«Для начала стоит ограничиться 150—200 г. Также черешню обязательно нужно тщательно мыть. После первых «проб» проанализируйте, как ведёт себя организм. Если всё хорошо, то можно оставлять её в рационе», — сказала Лазуренко.

Как добавила эксперт, важно помнить, что черешня — это углеводы.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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