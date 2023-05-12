Певица Мария Зайцева рассказала о своём творчестве

Певица, участница проектов «Народный артист» и «Голос» Мария Зайцева рассказала подробности о своём творчестве.

В беседе с «Петербургским дневником» она отметила, что некоторые её песни пропитаны грустью.

«К сожалению, это было и останется со мной. Хотя есть и позитивные, конечно. Но почему-то именно на грустные песни люди реагировали больше. Возможно, это моё что-то такое общее со слушателями», — заявила Зайцева.

Как отметила певица, секрет успеха заключается в энергии.

«То, что я делала после группы «Ассорти» и «Наоми», я имею в виду группу #2Маши и мой сольный проект, это то, во что я вкладывала всю свою душу. В этом всём энергия меня. Всё это сделала сама, без привлечения сторонних лиц, я здесь и как продюсер, и как исполнитель, и автор», — пояснила она.

Зайцева добавила, что если человек делает что-то от души, то зритель считывает это по-другому.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.