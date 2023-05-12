Праздник корюшки пройдёт в Петербурге 13—14 мая

Праздник корюшки будет проходить в Санкт-Петербурге 13—14 мая.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Второй год мы проводим этот праздник на территории Петропавловской крепости. Там, где зарождался наш город, где Пётр I заложил основу строительства нашего великого города — морской столицы России», — заявил директор Морской академии Виктор Никитин.

Программа включает акцию «Зарыбление» по запуску мальков в Неву, фотоконкурс «Невская рыбка», спортивные конкурсы по вязанию узлов, мастер-классы по сервировке.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.