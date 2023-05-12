Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Представлен первый фильм в рамках проекта VK «Места»

Короткая ссылка
Первый имиджевый видеоролик в рамках проекта VK «Места» представлен на туристическом слёте в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба VK.
Представлен первый фильм в рамках проекта VK «Места»
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что фильм посвящён Архангельской области. Имиджевый ролик уже доступен к просмотру в «VK Видео».

Ожидается, что в рамках проекта «Места» до конца 2024 года будут выпущены 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для социальных сетей. В центре каждого киноэссе — уникальные места региона, истории и проекты местных жителей. 

Ранее сообщалось, что пользователи «VK Видео» получат эксклюзивный доступ к шоу Medium Quality.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить