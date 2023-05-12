Представлен первый фильм в рамках проекта VK «Места»
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Отмечается, что фильм посвящён Архангельской области. Имиджевый ролик уже доступен к просмотру в «VK Видео».
Ожидается, что в рамках проекта «Места» до конца 2024 года будут выпущены 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для социальных сетей. В центре каждого киноэссе — уникальные места региона, истории и проекты местных жителей.
Ранее сообщалось, что пользователи «VK Видео» получат эксклюзивный доступ к шоу Medium Quality.