Представлен первый фильм в рамках проекта VK «Места»

Первый имиджевый видеоролик в рамках проекта VK «Места» представлен на туристическом слёте в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что фильм посвящён Архангельской области. Имиджевый ролик уже доступен к просмотру в «VK Видео».

Ожидается, что в рамках проекта «Места» до конца 2024 года будут выпущены 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для социальных сетей. В центре каждого киноэссе — уникальные места региона, истории и проекты местных жителей.

Ранее сообщалось, что пользователи «VK Видео» получат эксклюзивный доступ к шоу Medium Quality.