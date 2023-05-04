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Пользователи «VK Видео» получат эксклюзивный доступ к шоу Medium Quality

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Пользователи платформы «VK Видео» получат эксклюзивный доступ к шоу Medium Quality. Об этом сообщает пресс-служба VK.
Пользователи «VK Видео» получат эксклюзивный доступ к шоу Medium Quality
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что с мая 2023 года шоу Medium Quality будет выходить на «VK Видео» на пять дней раньше, чем на других ресурсах.

Запуск «VK Видео» как отдельной платформы состоялся осенью 2021 года. В IV квартале 2022 года среднесуточное количество просмотров на «VK Видео» (не включая «VK Клипы») выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигло 1,96 млрд.⠀

Ранее сообщалось, что VK Cloud запускает локализованную облачную платформу в Казахстане.

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