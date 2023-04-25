VK Cloud запускает локализованную облачную платформу в Казахстане

QazCloud и VK Cloud запускают локализованную облачную платформу в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что облачная платформа объединяет более 20 преднастроенных IaaS- и PaaS-сервисов.

С их помощью бизнес может хранить данные или за несколько минут развернуть IТ-инфраструктуру, подключить современные инструменты для разработки и работы с большими данными, обеспечить резервное копирование и восстановление информации.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила для пользователей возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях.