VK Cloud запускает локализованную облачную платформу в Казахстане
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Отмечается, что облачная платформа объединяет более 20 преднастроенных IaaS- и PaaS-сервисов.
С их помощью бизнес может хранить данные или за несколько минут развернуть IТ-инфраструктуру, подключить современные инструменты для разработки и работы с большими данными, обеспечить резервное копирование и восстановление информации.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила для пользователей возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях.