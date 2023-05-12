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В Курганской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с

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В Курганской области в субботу, 13 мая, ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.
В Курганской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Также прогнозируется умеренный дождь.

Тем временем в Примгидромете рассказали, что на следующей неделе в Приморье более-менее интенсивные дожди возможны в среду, 17 мая, передаёт zr.media.

«Ночью с юго-запада подойдёт новый фронтальный раздел, начнутся дожди, а днём пройдут почти повсеместно, их интенсивность увеличится. Облачность уменьшит прогрев», — отметили синоптики.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что летом не ожидается сильных отклонений от погодной нормы и оно будет умеренным.

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