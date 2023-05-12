Актриса Елена Проклова поделилась воспоминаниями о сокурснике Олеге Севастьянове

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Проклова выразила соболезнования в связи со смертью актёра Олега Севастьянова, с которым училась на одном курсе в Школе-студии МХАТ.

«С ним все хотели делать отрывки, потому что он столько всегда интересных предложений вносил», — поделилась Проклова с телеканалом «360».

По её словам, у них был очень дружный курс, о котором она вспоминает только хорошее.

Актриса выразила мнение, что Севастьянов мог бы сделать в актёрской профессии гораздо больше.

«Я выражаю соболезнования всем близким. Ушёл ещё один человек, с которым многое связано», — заключила Проклова.

Советский актёр и поэт Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет. Об этом стало известно 12 мая.

Ранее актёр Андрей Ургант в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Сергея Дрейдена.