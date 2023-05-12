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Диетолог Русакова назвала свежевыжатый виноградный сок одним из самых вредных

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Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что свежевыжатые соки содержат витамины и антиоксиданты, но в них мало пищевых волокон, что приводит к более быстрому всасыванию фруктовых сахаров.
Диетолог Русакова назвала свежевыжатый виноградный сок одним из самых вредных
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» Русакова отметила, что соки из разных фруктов люди воспринимают по-разному.

«Возможна аллергическая реакция и пищевая непереносимость к определённым ягодам и фруктам», — предупредила она.

По её словам, самыми сладкими и более вредными считаются виноградный и банановый сок.

«А цитрусовые соки содержат много фруктовых кислот и могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта», — добавила Русакова.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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