Диетолог Русакова назвала свежевыжатый виноградный сок одним из самых вредных
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В беседе с «Вечерней Москвой» Русакова отметила, что соки из разных фруктов люди воспринимают по-разному.
«Возможна аллергическая реакция и пищевая непереносимость к определённым ягодам и фруктам», — предупредила она.
По её словам, самыми сладкими и более вредными считаются виноградный и банановый сок.
«А цитрусовые соки содержат много фруктовых кислот и могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта», — добавила Русакова.
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