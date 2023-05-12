Синоптик Шепоренко: смог от лесных пожаров может уйти из Екатеринбурга 17 мая

Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что смог и запах гари от лесных пожаров в Екатеринбурге могут уйти в среду, 17 мая.

До 17 мая не ожидается изменений погоды в регионе, уточнила она в беседе с URA.RU.

«Небольшой дождь в городе вероятен 14-го числа, но пока это лишь небольшой дождь. Пока в окрестностях близлежащих регионов у нас не прекратятся возгорания и не пройдут хорошие дожди, ситуация со смогом может периодически повторяться», — отметила Шепоренко.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.