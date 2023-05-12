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Жителей Новосибирской области предупредили о ночных заморозках 13 мая

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Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили, что в Новосибирской области в ночь на 13 мая похолодает до -6 °С.
Жителей Новосибирской области предупредили о ночных заморозках 13 мая
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Сиб.фм.

При этом уже днём в субботу ожидается +7...+12 °С, местами — до +17 °С. В воскресенье ночью вновь возможно понижение температуры до 0…+5 °С, местами — до -5 °С. Днём — +9…+14 °С.

В свою очередь, специалисты Приволжского УГМС прогнозируют дожди и грозы на ближайших выходных в Самарской области. Об этом сообщает volga.news.

Так, в субботу, 13 мая, будет облачно, местами дождь, возможна гроза. Температура ночью — +6…+11 °C, днём — +16…+21 °C.

14 мая ночная температура воздуха — +6…+11 °C, дневная — +16…+21 °C.

Ранее руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин спрогнозировал потепление до +23 °С в Москве 13 мая.

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