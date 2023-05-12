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Пожарные ЯНАО потушили возгорания на площади 900 га в Курганской области

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Сотрудники «Ямалспаса» продолжают ликвидировать возгорания на территории Тюменской и Курганской областей. На территории последней от огня освобождена площадь в 900 га.
Пожарные ЯНАО потушили возгорания на площади 900 га в Курганской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Так, 35 сотрудников задействованы в тушении лесного пожара вблизи деревни Антрак Курганской области. Ещё 30 надымских спасателей работают в Тюменской области.

По данным регионального управления МЧС России, на территории Курганской области продолжает действовать один лесной пожар, все другие возгорания ландшафта потушены. Об этом информирует Nation News.

Уточняется, что пожар, зафиксированный в Шатровском районе, локализован.

Ранее сообщалось, что в Курганской области введён «жёлтый» уровень пожарной опасности.

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