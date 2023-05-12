Пятый канал: актриса из «Улиц разбитых фонарей» Гридасова находится в реанимации

Актриса из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Марина Гридасова находится в реанимации.

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в медицинских кругах, её состояние оценивается как тяжёлое.

63-летнюю Марину Гридасову госпитализировали в Санкт-Петербурге 2 мая. Её нашли в Апраксином дворе — актриса лежала голой на улице, она получила сильное переохлаждение. По предварительным данным, её могли избить.

Портал 78.ru пишет, что Гридасову, возможно, переведут в общую палату уже на следующей неделе.