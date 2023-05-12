Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пятый канал: актриса из «Улиц разбитых фонарей» Гридасова находится в реанимации

Короткая ссылка
Актриса из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Марина Гридасова находится в реанимации.
Пятый канал: актриса из «Улиц разбитых фонарей» Гридасова находится в реанимации
  • РИА Новости

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в медицинских кругах, её состояние оценивается как тяжёлое.

63-летнюю Марину Гридасову госпитализировали в Санкт-Петербурге 2 мая. Её нашли в Апраксином дворе — актриса лежала голой на улице, она получила сильное переохлаждение. По предварительным данным, её могли избить.

Портал 78.ru пишет, что Гридасову, возможно, переведут в общую палату уже на следующей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить