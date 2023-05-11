В рамках НМЭК-2023 состоится выставка современного искусства
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В этом году на НМЭК будет представлена экспозиция современных художников на тему экологии и переработки. Наши давние партнёры из галереи «Триумф» и Recycle Group подготовили арт-объекты, затрагивающие вопросы экономики замкнутого цикла, переработки отходов, раздельного сбора», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В ходе конгресса РЭО также проведёт показ модных коллекций из вторсырья.
НМЭК состоится 25—26 мая.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в главном корпусе МОНИКИ открылась выставка в честь Дня Победы.