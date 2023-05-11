В рамках НМЭК-2023 состоится выставка современного искусства

В рамках Невского международного экономического конгресса (НМЭК) будет организована выставка современного искусства. Она пройдёт при поддержке Российского экологического оператора.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году на НМЭК будет представлена экспозиция современных художников на тему экологии и переработки. Наши давние партнёры из галереи «Триумф» и Recycle Group подготовили арт-объекты, затрагивающие вопросы экономики замкнутого цикла, переработки отходов, раздельного сбора», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ходе конгресса РЭО также проведёт показ модных коллекций из вторсырья.

НМЭК состоится 25—26 мая.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в главном корпусе МОНИКИ открылась выставка в честь Дня Победы.