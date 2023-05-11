В Удмуртии объявили чрезвычайную пожароопасность лесов

В Удмуртии местами ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов с 11 по 14 мая.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В республике до 30 июня действует особый противопожарный режим — под запретом разжигание костров и приготовление пищи на открытом огне. Нарушителям грозят штрафы.

Также стало известно, что в Оренбургской области в ближайшие сутки ожидается сильный дождь, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС. Осадки возможны в ночь на 12 мая на западе и юге. Днём дождь прогнозируется в западных и северных районах.

Ранее сообщалось, что жителей Курганской области предупредили о заморозках 12—14 мая.