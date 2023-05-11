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Диетолог Гинзбург: после 40 лет очень важно следить за питанием

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Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал особенно внимательно следить за питанием и пищевыми привычками после 40 лет.
Диетолог Гинзбург: после 40 лет очень важно следить за питанием
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

«Предотвратить старение нельзя, но можно его замедлить и сделать более доброкачественным», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, необходимо исключить из рациона продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Также рекомендуется есть больше растительного белка.

«Советы по замедлению старения очень очевидны. Помимо питания, это позитивный настрой и более-менее здоровый образ жизни. Двигательная активность и полноценный сон», — сказал эксперт.

Кроме того, Гинзбург посоветовал добавить в рацион больше морской жирной рыбы, зелени, овощей и фруктов, злаковых продуктов.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с сайтом «Москва 24» порекомендовала пожилым людям исключить сосиски из рациона, так как они содержат много соли и пищевых добавок.

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