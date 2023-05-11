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В Челябинской области ожидаются ливни 13 мая

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Гидрометцентр Челябинской области сообщил, что в субботу, 13 мая, в регионе ожидаются сильные дожди.
В Челябинской области ожидаются ливни 13 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Debayan Bhattacharya

Об этом пишет URA.RU.

«В ночь на субботу, 13 мая, в Челябинской области похолодает до 0…+5 °С. Ожидаются небольшие дожди, местами умеренные, в горах и на юге региона до сильных», — говорится в сообщении.

Днём в субботу потеплеет до +10…+15 °С, однако дожди в некоторых районах области продолжатся.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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