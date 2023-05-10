Новые участники присоединятся к акции «Ночь музеев» в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере».
Посетители музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов узнают о жизненном опыте человека, порассуждают об историческом опыте и преемственности в искусстве.
Участниками акции станут 120 площадок, в том числе новые, передаёт neva.today.
Впервые гостей примут в залах Российской национальной библиотеки на площади Островского, особняке Мясникова, Музее спорта, Музее Оранэлы, музее «Анна Ахматова. Серебряный век», в Малом зале филармонии имени Шостаковича.
Ранее сообщалось, что выставка «Здесь зачинатель Барклай. 150 лет на Бородинском поле» открылась в Императорском дворце в селе Бородино.