Новые участники присоединятся к акции «Ночь музеев» в Петербурге

Санкт-Петербург примет участие в акции «Ночь музеев» 20 мая. Главной темой станет «Опыт».

Об этом сообщает «МК в Питере».

Посетители музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов узнают о жизненном опыте человека, порассуждают об историческом опыте и преемственности в искусстве.

Участниками акции станут 120 площадок, в том числе новые, передаёт neva.today.

Впервые гостей примут в залах Российской национальной библиотеки на площади Островского, особняке Мясникова, Музее спорта, Музее Оранэлы, музее «Анна Ахматова. Серебряный век», в Малом зале филармонии имени Шостаковича.

Ранее сообщалось, что выставка «Здесь зачинатель Барклай. 150 лет на Бородинском поле» открылась в Императорском дворце в селе Бородино.