Выставка «Здесь зачинатель Барклай. 150 лет на Бородинском поле» пройдёт в Подмосковье

Выставка «Здесь зачинатель Барклай. 150 лет на Бородинском поле» откроется 5 мая в Императорском дворце в селе Бородино.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

В коллекции Бородинского музея представлен портрет Михаила Барклая де Толли работы английского художника Джорджа Доу. Картина была прислана в 1873 году из Императорского Эрмитажа в Бородинское имение и помещена в одном из залов. С 2017 года портрет выставлен в воссозданном дворце.

Новая выставка посвящена 150-летию пребывания картины на Бородинском поле.

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