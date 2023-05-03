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Выставка «Здесь зачинатель Барклай. 150 лет на Бородинском поле» пройдёт в Подмосковье

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Выставка «Здесь зачинатель Барклай. 150 лет на Бородинском поле» откроется 5 мая в Императорском дворце в селе Бородино.
Выставка «Здесь зачинатель Барклай. 150 лет на Бородинском поле» пройдёт в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

В коллекции Бородинского музея представлен портрет Михаила Барклая де Толли работы английского художника Джорджа Доу. Картина была прислана в 1873 году из Императорского Эрмитажа в Бородинское имение и помещена в одном из залов. С 2017 года портрет выставлен в воссозданном дворце.

Новая выставка посвящена 150-летию пребывания картины на Бородинском поле.

Ранее «Радио 1» сообщило, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.

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