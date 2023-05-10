Александр Пушной рассказал о новой программе «Обратный отсчёт»

Музыкант и телеведущий Александр Пушной рассказал подробности о новой программе «Обратный отсчёт».

«Александр Акопов позвал меня в гости, говорит: «Ты на СТС почему ничего не делаешь?» Я начинаю рассказывать: вот, у нас была программа «Галилео», в 2007-м появилась, в 2013-м закончилась. И у неё настолько большой резонанс оказался, что сегодня подходят дети и говорят: «Мы выросли на ваших программах». Александр Завенович предложил: «Давай попробуем сделать ещё что-нибудь на СТС», — поделился Пушной в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам ведущего, он снял девять программ и получил удовольствие от этого.

Как отметил Пушной, если делать что-то профессионально, то задача — выполнить это не ниже определённого уровня.

«Так это было, например, в «Обратном отсчёте» на СТС. Программу записали. Все, кто со мной работал, сказали: «Саня, всё получилось, всё здорово», — цитирует ведущего сайт kp.ru.

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