Юлия Пересильд рассказала о съёмках в сериале «Императрицы»

Актриса Юлия Пересильд рассказала подробности о съёмках в документально-художественном сериале «Императрицы», в котором она играет Елизавету Петровну.

«Раньше мне не доводилось принимать участия в картинах, посвящённых данному историческому периоду. Даже на пробы не попадала, если честно. И я рада, что с Андреем Юрьевичем Кравчуком мы пересеклись именно в этом времени», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, в этом проекте у неё около 18 платьев и 10 париков.

«Поменьше, чем у Елизаветы Петровны, ведь, как известно, она была страшная модница. Даже после большого пожара во дворце у неё оставалось 15 тыс. платьев, а до этого, говорят, у неё было более 30 тыс. нарядов», — отметила Пересильд.

Она также отметила, что её младшая дочь Мария играет Елизавету в детстве.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».