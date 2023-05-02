Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Юлия Пересильд рассказала о съёмках в сериале «Императрицы»

Короткая ссылка
Актриса Юлия Пересильд рассказала подробности о съёмках в документально-художественном сериале «Императрицы», в котором она играет Елизавету Петровну.
Юлия Пересильд рассказала о съёмках в сериале «Императрицы»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Раньше мне не доводилось принимать участия в картинах, посвящённых данному историческому периоду. Даже на пробы не попадала, если честно. И я рада, что с Андреем Юрьевичем Кравчуком мы пересеклись именно в этом времени», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, в этом проекте у неё около 18 платьев и 10 париков.

«Поменьше, чем у Елизаветы Петровны, ведь, как известно, она была страшная модница. Даже после большого пожара во дворце у неё оставалось 15 тыс. платьев, а до этого, говорят, у неё было более 30 тыс. нарядов», — отметила Пересильд.

Она также отметила, что её младшая дочь Мария играет Елизавету в детстве.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить