Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области

В Тюменской области ожидается ухудшение погоды. В ближайшие сутки усилится ветер — до 8—13 м/с. Порывы могут достигать 18 м/с.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Максимальная температура воздуха +14...+19 °С, местами +9 °С.

Также стало известно, что в регионе снята угроза населённым пунктам от лесных пожаров, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства области.

«В Тюменской области работают самолёт ИЛ-76 МЧС России и четыре вертолёта. Только за прошедшие сутки авиацией было проведено свыше 360 сбросов воды», — отмечается в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание на то, что лесные пожары в регионах страны весной в основном происходят по вине человека, а также напомнил, где сегодня отмечается наиболее высокая пожароопасная обстановка.