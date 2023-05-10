Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области

Короткая ссылка
В Тюменской области ожидается ухудшение погоды. В ближайшие сутки усилится ветер — до 8—13 м/с. Порывы могут достигать 18 м/с.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Максимальная температура воздуха +14...+19 °С, местами +9 °С.

Также стало известно, что в регионе снята угроза населённым пунктам от лесных пожаров, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства области.

«В Тюменской области работают самолёт ИЛ-76 МЧС России и четыре вертолёта. Только за прошедшие сутки авиацией было проведено свыше 360 сбросов воды», — отмечается в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание на то, что лесные пожары в регионах страны весной в основном происходят по вине человека, а также напомнил, где сегодня отмечается наиболее высокая пожароопасная обстановка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить