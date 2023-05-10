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Нижегородский кремль перешёл на весенне-летний график

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Нижегородский кремль начал работать по весенне-летнему расписанию.
Нижегородский кремль перешёл на весенне-летний график
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

До конца октября вход на территорию крепости будет открыт с 06:00 до 00:00 в будни и с 06:00 до 01:00 в выходные.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа в выходные и праздничные дни территория будет доступна с 06:00 до 03:00.

«Нижегородский кремль является частью основного пешеходного маршрута, соединяющего верхнюю часть города с нижней: улицы Большую Покровскую с Рождественской и Верхневолжскую набережную с Нижневолжской. По многочисленным обращениям посетителей время работы Кремля в весенне-летний период продлено», — заявил управляющий делами правительства области Тимофей Шульга, слова которого приводит pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область примет участие в акции «Ночь музеев».

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