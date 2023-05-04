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Нижегородская область примет участие в акции «Ночь музеев»

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Нижегородская область проведёт «Ночь музеев» в субботу, 20 мая.
Нижегородская область примет участие в акции «Ночь музеев»
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

Программа акции пока формируется.

В 2022 году «Ночь музеев» собрала почти 143 тыс. человек. Для них организовали концерты, лектории, локальные маркеты, мастер-классы и пленэры.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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