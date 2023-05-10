В Нижегородской области предупредили о заморозках до -2 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Похолодание до 0 °С возможно местами ночью и утром. На поверхности почвы температура воздуха составит до -2 °С.
Тем временем в Новосибирской области продлили особый противопожарный режим, передаёт «Сиб.фм». Соответствующее решение глава региона Андрей Травников принял на оперативном совещании.
Он также попросил более жёстко привлекать к ответственности нарушителей.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание на то, что лесные пожары в регионах страны весной в основном происходят по вине человека, а также напомнил, где сегодня отмечается наиболее высокая пожароопасная обстановка.