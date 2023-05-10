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Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Петербурге

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Синоптик Александр Шувалов заявил, что на этой неделе в Санкт-Петербурге ожидается тёплая и солнечная погода.
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Петербурге
  • РИА Новости

«Антициклон блуждает южнее Санкт-Петербурга и не собирается уходить до 18—19 мая. Наслаждайтесь солнцем и теплом», — сказал он в беседе с «МК в Питере».

По его словам, к выходным потеплеет до +20 °С. Ожидается «очень много солнца».

«Единственный минус погоды — это нарастание пожарной опасности», — добавил Шувалов.

Тем временем в Татарстане объявлено ещё одно штормовое предупреждение о заморозках, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Похолодает в ночь на четверг, 11 мая. Температура воздуха может составить до -2 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание на то, что лесные пожары в регионах страны весной в основном происходят по вине человека, а также напомнил, где сегодня отмечается наиболее высокая пожароопасная обстановка.

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